Шохин: съезд РСПП пройдёт 18 апреля, Путин на него приглашён
Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) запланирован на 18 апреля, президент России Владимир Путин на него приглашён.
- globallookpress.com
Об этом заявил глава союза Александр Шохин.
«18 апреля. Пригласили», — передаёт его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что народосбережение, помощь семьям и укрепление экономики составляют основу программы развития России.
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