Шохин: съезд РСПП пройдёт 18 апреля, Путин на него приглашён

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) запланирован на 18 апреля, президент России Владимир Путин на него приглашён.

globallookpress.com

Об этом заявил глава союза Александр Шохин. «18 апреля. Пригласили», — передаёт его слова ТАСС. Ранее Путин заявил, что народосбережение, помощь семьям и укрепление экономики составляют основу программы развития России.