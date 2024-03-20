RT в Telegram
Подпишись

Шохин: съезд РСПП пройдёт 18 апреля, Путин на него приглашён

Короткая ссылка
Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) запланирован на 18 апреля, президент России Владимир Путин на него приглашён.
Шохин: съезд РСПП пройдёт 18 апреля, Путин на него приглашён
  • globallookpress.com

Об этом заявил глава союза Александр Шохин.

«18 апреля. Пригласили», — передаёт его слова ТАСС.

Ранее Путин заявил, что народосбережение, помощь семьям и укрепление экономики составляют основу программы развития России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить