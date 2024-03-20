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В Калининградской области приостановил работу пункт пропуска на границе с Польшей

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Международный автомобильный пункт пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки», расположенный в Калининградской области на границе с Польшей, временно приостановил работу.
В Калининградской области приостановил работу пункт пропуска на границе с Польшей
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

Как заявил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, сегодня с 09:00 пункт пропуска «Мамоново 2 — Гжехотки» не будет функционировать, поскольку власти Польши не будут принимать автомобили.

«Данная ситуация обусловлена протестами польских фермеров, перекрывших дорогу на своей территории», — цитирует Лыскова Интерфакс.

Отмечается, что переход не будет работать до момента прекращения акции протеста.

11 марта сообщалось, что протестующие польские фермеры перестали пропускать автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.

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