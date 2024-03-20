В Калининградской области приостановил работу пункт пропуска на границе с Польшей

Международный автомобильный пункт пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки», расположенный в Калининградской области на границе с Польшей, временно приостановил работу.

Как заявил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, сегодня с 09:00 пункт пропуска «Мамоново 2 — Гжехотки» не будет функционировать, поскольку власти Польши не будут принимать автомобили.

«Данная ситуация обусловлена протестами польских фермеров, перекрывших дорогу на своей территории», — цитирует Лыскова Интерфакс.

Отмечается, что переход не будет работать до момента прекращения акции протеста.

11 марта сообщалось, что протестующие польские фермеры перестали пропускать автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.