РБК: безвозмездные взносы бизнеса в бюджет составили почти 36 млрд рублей

Доходы федерального бюджета России по статье «безвозмездные поступления от негосударственных организаций» с начала 2024 года составили 35,7 млрд рублей.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные государственной системы «Электронный бюджет» на 15 марта.

Как отмечается, к безвозмездным поступлениям от компаний относятся взносы, которые уплачиваются со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран.

В статье уточняется, что в бюджете на 2024 год закладывались поступления по этой статье доходов в размере 2,1 млрд рублей.

Издание отмечает, что, таким образом, на середину марта годовой план перевыполнен в 17 раз.