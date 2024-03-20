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РБК: безвозмездные взносы бизнеса в бюджет составили почти 36 млрд рублей

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Доходы федерального бюджета России по статье «безвозмездные поступления от негосударственных организаций» с начала 2024 года составили 35,7 млрд рублей.
РБК: безвозмездные взносы бизнеса в бюджет составили почти 36 млрд рублей
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные государственной системы «Электронный бюджет» на 15 марта.

Как отмечается, к безвозмездным поступлениям от компаний относятся взносы, которые уплачиваются со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран.

В статье уточняется, что в бюджете на 2024 год закладывались поступления по этой статье доходов в размере 2,1 млрд рублей.

Издание отмечает, что, таким образом, на середину марта годовой план перевыполнен в 17 раз.

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