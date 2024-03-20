РБК: безвозмездные взносы бизнеса в бюджет составили почти 36 млрд рублей
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Об этом пишет РБК со ссылкой на данные государственной системы «Электронный бюджет» на 15 марта.
Как отмечается, к безвозмездным поступлениям от компаний относятся взносы, которые уплачиваются со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран.
В статье уточняется, что в бюджете на 2024 год закладывались поступления по этой статье доходов в размере 2,1 млрд рублей.
Издание отмечает, что, таким образом, на середину марта годовой план перевыполнен в 17 раз.