Путин: избирательная кампания в России проходила цивилизованно
- РИА Новости
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«Но всё-таки избирательная кампания проходила цивилизованно», — сообщил глава государства.
Путин отметил, что кандидатов поддерживали партии.
Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России — проголосовали 87 113 127 человек.
Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,31%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,85%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,20%.