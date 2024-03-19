Путин: избирательная кампания в России проходила цивилизованно

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы отметил, что избирательная кампания на выборах президента России проходила цивилизованно.

РИА Новости

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«Но всё-таки избирательная кампания проходила цивилизованно», — сообщил глава государства. Путин отметил, что кандидатов поддерживали партии. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России — проголосовали 87 113 127 человек. Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,31%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,85%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,20%.