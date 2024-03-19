ВЦИОМ: 72% россиян доверяют итогам выборов президента России
- AFP
«72% доверяют представленным результатам выборов, причём больше половины — полностью доверяют (54%)», — говорится в результатах исследования.
Не доверяют итогам президентских выборов 13% граждан, ещё 14% не знают, сколько процентов набрали кандидаты.
Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России — проголосовали 87 113 127 человек.
Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,31%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,85%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,20%.