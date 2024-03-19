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ВЦИОМ: 72% россиян доверяют итогам выборов президента России

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Примерно 72% россиян выразили доверие результатам выборов президента, большая часть опрошенных называют итоги достоверными, сообщает ВЦИОМ. Как отмечают исследователи, результаты голосования вызывают у россиян преимущественно положительные эмоции.
ВЦИОМ: 72% россиян доверяют итогам выборов президента России
  • AFP

«72% доверяют представленным результатам выборов, причём больше половины — полностью доверяют (54%)», — говорится в результатах исследования.

Не доверяют итогам президентских выборов 13% граждан, ещё 14% не знают, сколько процентов набрали кандидаты.

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России — проголосовали 87 113 127 человек.

Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,31%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,85%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,20%.

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