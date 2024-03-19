В Подмосковье ввели 1,85 млн квадратных метров жилья с начала года

В Министерстве жилищной политики Московской области заявили о введении 1,85 млн кв. м жилья за январь — февраль 2024 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

Наибольшие результаты по строительству жилья показали Ленинский, Лыткаринский, Богородский и Раменский городские округа.

На многоквартирные дома пришлось 0,22 млн кв. м, а на объекты индивидуального жилищного строительства — 1,63 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что Сургут стал лидером среди городов ХМАО по темпам ввода жилья в 2024 году.