В Подмосковье ввели 1,85 млн квадратных метров жилья с начала года
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.
Наибольшие результаты по строительству жилья показали Ленинский, Лыткаринский, Богородский и Раменский городские округа.
На многоквартирные дома пришлось 0,22 млн кв. м, а на объекты индивидуального жилищного строительства — 1,63 млн кв. м.
Ранее сообщалось, что Сургут стал лидером среди городов ХМАО по темпам ввода жилья в 2024 году.