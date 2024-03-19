В Нижнем Новгороде из горящего дома спасли 12 человек, включая четырёх детей

Сотрудники МЧС России спасли 12 человек из горящей девятиэтажки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что пожар произошёл в одной из квартир на пятом этаже здания. Среди спасённых — четверо детей. Ещё 167 человек эвакуировали по лестничному маршу.

«Пострадали пять человек, из них три ребёнка», — сообщили в ведомстве.

Усилиями спасателей пожар был ликвидирован. На месте работают 43 специалиста и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре на траулере «Капитан Лобанов», после которого были госпитализированы четыре человека.