В Нижнем Новгороде из горящего дома спасли 12 человек, включая четырёх детей
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что пожар произошёл в одной из квартир на пятом этаже здания. Среди спасённых — четверо детей. Ещё 167 человек эвакуировали по лестничному маршу.
«Пострадали пять человек, из них три ребёнка», — сообщили в ведомстве.
Усилиями спасателей пожар был ликвидирован. На месте работают 43 специалиста и 11 единиц техники.
Ранее сообщалось о пожаре на траулере «Капитан Лобанов», после которого были госпитализированы четыре человека.