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Губернатор Текслер отметил заслуги «Движения Первых» в Челябинской области

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание совета регионального отделения «Движения Первых», где отметил достижения организации.
Губернатор Текслер отметил заслуги «Движения Первых» в Челябинской области
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам губернатора, участники движения только за прошлый год провели свыше 40 крупных мероприятий, в которых приняли участие более 163 тыс. человек.

В этом году члены движения поучаствовали во Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024) в Сочи, а также в региональном фестивале «Действуй».

«Прошу глав, общественников обратить на это внимание, помогать, усилить организационное начало. Это должна быть общая, командная работа, и уверен, что «Движение Первых» в регионе благодаря этому будет активно расширяться», — добавил Текслер.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Московской области Неделя добрых дел состоялась в марте.

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