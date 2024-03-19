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Полпред Якушев: в УрФО строители нарастили темпы ввода жилья зимой 2024 года

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Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев привёл данные Росстата, согласно которым на территории округа в январе и феврале этого года ввели 2,1 млн кв. м жилья — на 20% больше, чем за тот же период 2023-го.
Полпред Якушев: в УрФО строители нарастили темпы ввода жилья зимой 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Olga Seifutdinova

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства.

«Строители взяли хороший темп. Уверен, он будет сохранён на протяжении всего года», — приводятся в материале слова Якушева.

Полпред также отметил, что объём строительства многоквартирного жилья в уральских регионах превысил 10 млн кв. м. А 99,4% площадей возводится по проектному финансированию по счетам эскроу.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в 2023 году в столице одобрили реализацию 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Реорганизацией участков займутся правообладатели, городские операторы, а также инвесторы, выбранные по итогам торгов.

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