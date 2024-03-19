RT поговорил с мамой закрывшего сестру при обстреле Белгородской области мальчика
- РИА Новости
Как рассказала собеседница RT, в момент прилёта девятилетний мальчик рисовал, сидя на полу рядом с диваном, где спала девочка.
«Когда стёкла полетели, окна выбило, он на неё чуть-чуть навалился, прикрыл спиной», — добавила она.
Всего в семье четверо детей. По словам женщины, её трёхлетний сын очень боится обстрелов, а пятилетний ребёнок знает, что делать, и сразу прячется.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мальчика.