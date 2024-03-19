RT поговорил с мамой закрывшего сестру при обстреле Белгородской области мальчика

RT поговорил с мамой школьника, закрывшего собой девятимесячную сестру во время обстрела Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины.

Как рассказала собеседница RT, в момент прилёта девятилетний мальчик рисовал, сидя на полу рядом с диваном, где спала девочка.

«Когда стёкла полетели, окна выбило, он на неё чуть-чуть навалился, прикрыл спиной», — добавила она.

Всего в семье четверо детей. По словам женщины, её трёхлетний сын очень боится обстрелов, а пятилетний ребёнок знает, что делать, и сразу прячется.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мальчика.