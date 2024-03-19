В России мотоциклы с пробегом подорожали на 22% за год
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Спрос на мотоциклы с пробегом вырос на 15% по сравнению с 2022 годом, а спрос на новые — на 14,7%, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование специалистов сервиса «Авито Авто».
Самым востребованным брендом среди мотоциклов с пробегом стал ИЖ с долей спроса 12% и средней ценой 33 тыс. рублей. Второе место занимает Kayo, третье — Honda, четвёртое — Yamaha, пятое — «Урал».
Среди новых мотоциклов лидирует бренд Kayo с долей спроса 17% и средней стоимостью 158 тыс. рублей. Следом идут Motoland, Regulmoto, Racer и BSE.
Ранее директор Центра стиля ФГУП «НАМИ», дизайнер, участник разработки и натурного макетирования группы автомобилей для президентского кортежа (проект Aurus) Юрий Черненко рассказал, что электромотоцикл Aurus проходит активные испытания.