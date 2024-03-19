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В ЮЗАО Москвы восстановят 247 жилых домов по программе капремонта

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В Москве 247 жилых домов в ЮЗАО приведут в порядок в 2024 году по программе капитального ремонта жилого фонда.
В ЮЗАО Москвы восстановят 247 жилых домов по программе капремонта
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы и Комплекс городского хозяйства.

Самый высокий дом, который отремонтируют по городской программе, 16-этажный. Он находится по адресу ул. Лебедянская, дом 24, корп. 1. Самый длинный дом, 12-подъездный, расположен по адресу пр. Андропова, дом 38.

Самое старое здание, которое приведут в порядок в этом году, находится на улице Ленинская Слобода. Пятиэтажный жилой дом возвели в 1924 году.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве в прошлом году восстановили 344 ветхих строения.

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