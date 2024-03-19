В Москве рядом с офисным центром в Ростокине появится коворкинг

Коворкинг на открытом воздухе появится вблизи строящегося торгово-офисного центра в московском районе Ростокино (СВАО) по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский рассказал, что «инвестор обустроит открытый коворкинг с удобными рабочими местами, оснащёнными USB-слотами для зарядки».

По его словам, там также появится общественное пространство с местами для отдыха и площадкой для организации мероприятий.

Работы планируют завершить в III квартале текущего года. После ввода появится порядка 4,5 тыс. рабочих мест, более 1 тыс. из них — по программе создания МПТ.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова сообщала о предстоящем строительстве инновационного промышленного технопарка площадью 13,5 тыс. кв. м на юго-востоке столицы.