Минтранс считает преждевременным вводить режим открытого неба в аэропорту Сочи

Министерство транспорта России считает преждевременным введение режима открытого неба в аэропорту Сочи.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что аэропорт Сочи попросил власти ввести у себя частичный режим открытого неба. По мнению руководства воздушной гавани, таким образом иностранные авиакомпании смогли бы вылетать из аэропорта не только в страну регистрации, но и в третьи страны.

«Введение режима открытого неба может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан, в связи с чем считаем рассмотрение данного вопроса преждевременным», — сказали в пресс-службе Минтранса.

Там подчеркнули, что безусловным приоритетом сейчас является развитие внутреннего туризма в России, несмотря на важность развития авиасообщения с другими странами.