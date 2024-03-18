Морпех Струна объяснил высокую поддержку Путина на выборах в новых регионах

Морпех с позывным Струна объяснил высокую поддержку действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента России в новых регионах страны тем, что люди ждали помощи и получили её.

«Те, кто нуждается в нашей помощи, и кто, несомненно, заявит об этом, — мы придём», — заявил он.

В беседе с RT он отметил, что у бойцов в зоне СВО мощный тыл — их поддерживают жёны, дети и остальные россияне.

Ранее Герой России лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин в беседе с RT в связи с победой Владимира Путина на выборах президента России заявил об уверенности в будущем страны.

По итогам обработки 100% протоколов действующий российский лидер Владимир Путин набрал 87,28% голосов.