Серуканов: несистемная оппозиция признала безуспешность попыток сорвать выборы в России

Юрист и общественник Виталий Серуканов в разговоре с RT рассказал о том, что в ходе состоявшихся в Прибалтике внутренних консультаций руководство ФБК* было вынуждено признать провал стратегии дестабилизации президентских выборов в России. По данным источников Серуканова, основную вину за неудавшуюся мобилизацию оппозиции пытаются перенести на внутрироссийский актив и экс-руководителей «Штабов Навального»**.

Начиная с вечера воскресенья, 17 марта, в Литве, где располагается часть актива ФБК, идут консультации и обсуждения причин неудавшейся реализации стратегии оппозиции на президентских выборах в России, сообщил Серуканов.

«В вильнюсском штабе ФБК был большой разбор полётов: на внутреннем совещании признали абсолютный провал. Был расчёт на очереди в регионах в полдень. Во время этой так называемой протестной акции рассчитывали на какой-то резонанс, на обострение ситуации в Москве и Петербурге. Но ничего не вышло», — отметил эксперт.

По словам собеседника RT, неудачи в мобилизации актива сильно ударили по Леониду Волкову***, который отвечал за этот сектор работы.

«В регионах почти никто не вышел. И это сильно сказалось на реноме Волкова, который всегда отвечал именно за региональный и организационный блок. При этом Волков недавно отчитывался о тысячи активистов в подпольных штабах и просил дополнительное финансирование на развитие подпольной сети. А в итоге всё это оказалось фикцией. Теперь он пытается свалить вину за неудачи на бывших региональных координаторов», — пояснил Серуканов.

В ходе состоявшихся 15—17 марта в России президентских выборов победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Общественное движение «Штабы Навального» признано экстремистской организацией, её деятельность запрещена в России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён в реестр физлиц-иноагентов Минюста и в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.