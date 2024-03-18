Часы на башне главного корпуса оружейного завода Ижевска планируют восстановить
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Об этом информирует ИА «Удмуртия».
Решение будет принято после того, как механизм часов осмотрят специалисты.
В июле 2018 года в башне главного корпуса завода произошёл пожар. Было принято решение о консервации здания, чтобы не допустить дальнейшего разрушения.
В декабре 2023-го был разработан план реконструкции главного корпуса Ижевского оружейного завода.
Также стало известно, что шпиль на главном корпусе установят ко Дню города.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве в прошлом году восстановили 344 ветхих строения.