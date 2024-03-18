Часы на башне главного корпуса оружейного завода Ижевска планируют восстановить

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания сообщил, что в Ижевске могут восстановить часы на башне главного корпуса оружейного завода.

Об этом информирует ИА «Удмуртия».

Решение будет принято после того, как механизм часов осмотрят специалисты.

В июле 2018 года в башне главного корпуса завода произошёл пожар. Было принято решение о консервации здания, чтобы не допустить дальнейшего разрушения.

В декабре 2023-го был разработан план реконструкции главного корпуса Ижевского оружейного завода.

Также стало известно, что шпиль на главном корпусе установят ко Дню города.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве в прошлом году восстановили 344 ветхих строения.