Во Франции на выборах президента России проголосовали почти 6 тысяч человек

Участие в голосовании на выборах президента России во Франции приняли почти 6 тыс. человек. Информацию об этом предоставило российское посольство в Париже.

По данным дипмиссии, общая явка на выборах главы российского государства во Франции составила 5 990 избирателей. Более половины из них, а именно 3 658 человек, проголосовали на избирательном участке в Париже.

В Страсбурге и Вильфранш-сюр-Мере участие в голосовании приняли 1 268 и 558 человек соответственно. Ещё 506 избирателей проголосовали в Марселе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на выборах президента за рубежом обработали уже порядка 90% протоколов.