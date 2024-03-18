Во Франции на выборах президента России проголосовали почти 6 тысяч человек
- РИА Новости
По данным дипмиссии, общая явка на выборах главы российского государства во Франции составила 5 990 избирателей. Более половины из них, а именно 3 658 человек, проголосовали на избирательном участке в Париже.
В Страсбурге и Вильфранш-сюр-Мере участие в голосовании приняли 1 268 и 558 человек соответственно. Ещё 506 избирателей проголосовали в Марселе.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на выборах президента за рубежом обработали уже порядка 90% протоколов.