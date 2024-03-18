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В Москве кабельный завод нарастил выпуск продукции на 63% в 2023 году

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Московское предприятие в прошлом году создало более 15 тыс. кабельных сборок, а также соединителей и переходов, используемых в авиации и при производстве космических аппаратов, беспилотных летательных средств и другой техники. Это на 63% больше показателей 2022 года.
В Москве кабельный завод нарастил выпуск продукции на 63% в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский отметил, что завод «Спецкабель» имеет статус промышленного комплекса с 2021 года, за счёт чего ежегодная экономия предприятия составляет около четырёх млн рублей.

«Благодаря этим инструментам компании модернизируют площадки, выводят на рынок высокотехнологичную продукцию и наращивают объёмы выпуска», — отметил вице-мэр.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.

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