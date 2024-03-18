В Москве кабельный завод нарастил выпуск продукции на 63% в 2023 году
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский отметил, что завод «Спецкабель» имеет статус промышленного комплекса с 2021 года, за счёт чего ежегодная экономия предприятия составляет около четырёх млн рублей.
«Благодаря этим инструментам компании модернизируют площадки, выводят на рынок высокотехнологичную продукцию и наращивают объёмы выпуска», — отметил вице-мэр.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.