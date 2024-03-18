Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.

Об этом он написал в Telegram.

«В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Ранее Гладков объявил о ракетной опасности, она продлилась около 40 минут.