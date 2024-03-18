В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.
Ранее Гладков объявил о ракетной опасности, она продлилась около 40 минут.
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