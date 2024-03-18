Путин набирает 85,63% после обработки 100% протоколов в Курганской области

Владимир Путин набирает 85,63% голосов по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента России в Курганской области.

Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома.

В свою очередь, кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 5,01% голосов, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,99%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,82%.

Явка на выборы в Курганской области составила 77,23%, за ходом голосования и подведением его итогов наблюдали более 2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Путин набирает 82,1% голосов после обработки 100% протоколов в Свердловской области.