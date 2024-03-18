Лидер Гондураса Кастро поздравила Путина с убедительной победой на выборах
Лидер Республики Гондурас Сиомара Кастро направила действующему президенту России Владимиру Путину поздравление с переизбранием на пост главы государства.
- AP
Кастро на своей странице в социальной сети X отметила, что Путин одержал убедительную победу на выборах президента России.
Ранее с победой на президентских выборах Путина поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен