Лидер Гондураса Кастро поздравила Путина с убедительной победой на выборах

Лидер Республики Гондурас Сиомара Кастро направила действующему президенту России Владимиру Путину поздравление с переизбранием на пост главы государства.

Кастро на своей странице в социальной сети X отметила, что Путин одержал убедительную победу на выборах президента России.

Ранее с победой на президентских выборах Путина поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.