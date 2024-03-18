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Лидер Гондураса Кастро поздравила Путина с убедительной победой на выборах

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Лидер Республики Гондурас Сиомара Кастро направила действующему президенту России Владимиру Путину поздравление с переизбранием на пост главы государства.
Лидер Гондураса Кастро поздравила Путина с убедительной победой на выборах
  • AP

Кастро на своей странице в социальной сети X отметила, что Путин одержал убедительную победу на выборах президента России.

Ранее с победой на президентских выборах Путина поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

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