Кабмин Японии воздержался от комментариев об итогах выборов в России
Об этом пишет РИА Новости.
Журналист попросил его выразить мнение правительства Японии по поводу состоявшихся в России выборов президента на фоне того, что в Соединённых Штатах и Британии раздаются голоса, которые подвергают сомнению свободу и справедливость этих выборов.
«Наша страна воздерживается от комментариев по поводу выборов, проведённых в России», — сказал Хаяси.
Посол России в Японии Николай Ноздрев сообщал, что голосование на выборах президента России в российском ведомстве проходило активно.