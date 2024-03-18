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Кабмин Японии воздержался от комментариев об итогах выборов в России

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Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси воздержался от комментариев об итогах выборов в России.

Об этом пишет РИА Новости.

Журналист попросил его выразить мнение правительства Японии по поводу состоявшихся в России выборов президента на фоне того, что в Соединённых Штатах и Британии раздаются голоса, которые подвергают сомнению свободу и справедливость этих выборов.

«Наша страна воздерживается от комментариев по поводу выборов, проведённых в России», — сказал Хаяси.

Посол России в Японии Николай Ноздрев сообщал, что голосование на выборах президента России в российском ведомстве проходило активно.

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