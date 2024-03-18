Пушилин: количество голосов за Путина показывает выбор жителей Донбасса
«Высокий результат как по явке, так и непосредственно по процентам голосов, которые отданы были за президента Владимира Путина... подчёркивает осознание всех жителей Донбасса, что от нашего выбора многое зависит», — отметил он.
Пушилин уточнил, что жители Донбасса научились это понимать начиная с 2014 года.
«Мы сами влияем на своё будущее, и от нашего выбора действительно многое зависит», — добавил он.
Ранее корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео процесса голосования в освобождённой от киевского неонацистского режима Авдеевке, а также хода президентских выборов в Донецке.