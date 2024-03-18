Количество голосов, отданных за Владимира Путина, подчёркивает понимание жителями Донбасса, что от их выбора многое зависит, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Высокий результат как по явке, так и непосредственно по процентам голосов, которые отданы были за президента Владимира Путина... подчёркивает осознание всех жителей Донбасса, что от нашего выбора многое зависит», — отметил он.

Пушилин уточнил, что жители Донбасса научились это понимать начиная с 2014 года.

«Мы сами влияем на своё будущее, и от нашего выбора действительно многое зависит», — добавил он.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео процесса голосования в освобождённой от киевского неонацистского режима Авдеевке, а также хода президентских выборов в Донецке.