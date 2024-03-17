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Маргарита Симоньян на фоне предварительных итогов выборов поздравила россиян

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала предварительные итоги президентских выборов в России.

«Ну что, сограждане, поздравляю! От души, как говорится) Под девяносто процентов — это прямо приговор всем, кто пытается сделать нас не нами», — написала она в своём Telegram-канале.

При этом в эфире телеканала «Россия 1» Симоньян отметила, что «такого результата не было никогда у нас на президентских выборах».

«Они со всей очевидностью доказали, показали и доказали, что мы вообще-то другие. Мы другие, чем они. И об этом это всё», — заявила главред RT.

Ранее сообщалось, что самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 50,02% протоколов.

У Николая Харитонова от КПРФ 4,11% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» получает 4,01% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,11%.

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