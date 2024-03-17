Володин: победа Путина — это ответ тем, кто стремился развалить Россию
«Результат на выборах превзошёл ожидания. Это ответ тем, кто делал всё, чтобы наша страна не стала сильной, стремился развалить её», — написал Володин в Telegram.
Он добавил, что Вашингтону, Брюсселю и киевскому режиму «не удалось запугать людей».
«Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина! Это победа всех граждан нашей страны! Сильный Президент — сильная Россия!» — заключил спикер Госдумы.
По итогам обработки 60,09% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин получил 87,26% голосов.
Николай Харитонов от КПРФ получает 4,18% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» набрал 3,99% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,12%.