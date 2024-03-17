Володин: победа Путина — это ответ тем, кто стремился развалить Россию

Президентские выборы в России показали консолидацию общества и высочайший уровень доверия Владимиру Путину, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Результат на выборах превзошёл ожидания. Это ответ тем, кто делал всё, чтобы наша страна не стала сильной, стремился развалить её», — написал Володин в Telegram.

Он добавил, что Вашингтону, Брюсселю и киевскому режиму «не удалось запугать людей».

«Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина! Это победа всех граждан нашей страны! Сильный Президент — сильная Россия!» — заключил спикер Госдумы.

По итогам обработки 60,09% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин получил 87,26% голосов.

Николай Харитонов от КПРФ получает 4,18% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» набрал 3,99% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,12%.