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Даванков назвал несомненной победу Путина на выборах президента

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Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал несомненной победу самовыдвиженца, действующего президента Владимира Путина на президентских выборах. 
Даванков назвал несомненной победу Путина на выборах президента
  • РИА Новости

Об этом он заявил журналистам.

«Без сомнения, конечно же, победитель Владимир Владимирович Путин», — цитирует его ТАСС.

По его словам, важно, что партии «Новые люди» удалось донести свою программу.

Он также поблагодарил каждого избирателя, отдавшего за него голос.

Ранее сообщалось, что Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 40,03% протоколов.

У Николая Харитонова от КПРФ 4,11% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» получает 3,92% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,06%.

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