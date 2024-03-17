Даванков назвал несомненной победу Путина на выборах президента

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал несомненной победу самовыдвиженца, действующего президента Владимира Путина на президентских выборах.

Об этом он заявил журналистам.

«Без сомнения, конечно же, победитель Владимир Владимирович Путин», — цитирует его ТАСС.

По его словам, важно, что партии «Новые люди» удалось донести свою программу.

Он также поблагодарил каждого избирателя, отдавшего за него голос.

Ранее сообщалось, что Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 40,03% протоколов.

У Николая Харитонова от КПРФ 4,11% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» получает 3,92% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,06%.