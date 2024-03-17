Даванков назвал несомненной победу Путина на выборах президента
- РИА Новости
Об этом он заявил журналистам.
«Без сомнения, конечно же, победитель Владимир Владимирович Путин», — цитирует его ТАСС.
По его словам, важно, что партии «Новые люди» удалось донести свою программу.
Он также поблагодарил каждого избирателя, отдавшего за него голос.
Ранее сообщалось, что Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 40,03% протоколов.
У Николая Харитонова от КПРФ 4,11% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» получает 3,92% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,06%.