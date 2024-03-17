Путину доложили о первых результатах президентских выборов

Президенту России Владимиру Путину доложили о первых результатах выборов главы государства.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По итогам обработки 37,36% протоколов Владимир Путин набирает 87,42% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

У Николая Харитонова от КПРФ 4,07% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» получает 3,90% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,04%.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уже поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, назвав её блестящей.