Предварительная явка на выборы президента в Москве составила 66%
Предварительная явка на президентские выборы в Москве составила 66%. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
- РИА Новости
«Явка предварительная… 66%», — цитирует её ТАСС.
По словам Кирилловой, голосование в Москве прошло без серьёзных нарушений.
Ранее в ЦИК заявили, что явка на президентские выборы по всей России к 16:02 превысила 70%.
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