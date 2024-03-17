Предварительная явка на выборы президента в Москве составила 66%

Предварительная явка на президентские выборы в Москве составила 66%. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

РИА Новости

«Явка предварительная… 66%», — цитирует её ТАСС. По словам Кирилловой, голосование в Москве прошло без серьёзных нарушений. Ранее в ЦИК заявили, что явка на президентские выборы по всей России к 16:02 превысила 70%.