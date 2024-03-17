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Предварительная явка на выборы президента в Москве составила 66%

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Предварительная явка на президентские выборы в Москве составила 66%. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Предварительная явка на выборы президента в Москве составила 66%
  • РИА Новости

«Явка предварительная… 66%», — цитирует её ТАСС.

По словам Кирилловой, голосование в Москве прошло без серьёзных нарушений.

Ранее в ЦИК заявили, что явка на президентские выборы по всей России к 16:02 превысила 70%.

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