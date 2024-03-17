Явка избирателей в Чечне составляет более 95%

В Чечне явка на выборах президента России составила 95,2%.

«По данным ГАС-Выборы, на 15:00 17 марта явка избирателей на выборах президента России в Чеченской Республике составляет 95,20%», — говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 777 698 избирателей.

Ранее стало известно, что явка на выборы в Пермском крае побила рекорд в современной истории.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года.

Основное голосование идёт три дня: 15, 16 и 17 марта.