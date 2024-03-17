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В Москве почти 3,5 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента

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Более 3,5 млн человек получили бюллетени в рамках онлайн-голосования на выборах президента России в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием.
В Москве почти 3,5 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента
  • РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, выдано бюллетеней — 3 505 796, получено бюллетеней — 3 483 300. Это данные по состоянию на 14:44 мск.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников высоко оценил систему электронного голосования в столице.

«Москва — лидер цифровых технологий в России. В том числе электоральных технологий. ДЭГ ускоряет и голосование, и подведение итогов. Как сказала бы молодёжь, ДЭГ и ТЭГ зашли на ура», — заявил он.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборы президента России по состоянию на 12:50 мск 17 марта достигла 65,05%.

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