Росгвардейцы уничтожили РСЗО RM-70 Vampire, готовящуюся к удару по Белгороду

Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire украинских войск, которая готовилась к удару по Белгороду из Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram. По представленной информации, координаты установки противника были оперативно переданы Минобороны России. «В результате удара ракетным вооружением установка получила критические повреждения и была выведена из строя, расчёт частично уничтожен и ранен», — говорится в заявлении. Вчера утром средства противовоздушной обороны уничтожили девять снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью.