Росгвардейцы уничтожили РСЗО RM-70 Vampire, готовящуюся к удару по Белгороду
Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram.
По представленной информации, координаты установки противника были оперативно переданы Минобороны России.
«В результате удара ракетным вооружением установка получила критические повреждения и была выведена из строя, расчёт частично уничтожен и ранен», — говорится в заявлении.
Вчера утром средства противовоздушной обороны уничтожили девять снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью.