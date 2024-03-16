Наблюдатели из Соединённых Штатов и ЮАР не обнаружили нарушений на выборах президента России.

Об этом пишет РИА Новости.

«Не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад... По моим ощущениям, Херсонская область не похожа на оккупированный регион», — заявил наблюдатель из США Дэниел Мартин Ковалик.

В свою очередь, политолог из ЮАР Пассека Фарумеле подчеркнул разницу между реальным положением дел в Херсонской области и «картинкой», которую создают о ней западные СМИ.

Ранее французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньян, прибывший в Донецкую Народную Республику в качестве международного наблюдателя, заявил, что выборы президента России хорошо организованы.