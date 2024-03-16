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Наблюдатели за выборами президента из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи

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Наблюдатели из Соединённых Штатов и ЮАР не обнаружили нарушений на выборах президента России.
Наблюдатели за выборами президента из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

Об этом пишет РИА Новости.

«Не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад... По моим ощущениям, Херсонская область не похожа на оккупированный регион», — заявил наблюдатель из США Дэниел Мартин Ковалик.

В свою очередь, политолог из ЮАР Пассека Фарумеле подчеркнул разницу между реальным положением дел в Херсонской области и «картинкой», которую создают о ней западные СМИ.

Ранее французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньян, прибывший в Донецкую Народную Республику в качестве международного наблюдателя, заявил, что выборы президента России хорошо организованы.

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