Наблюдатели за выборами президента из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи
- РИА Новости
- © Дмитрий Макеев
Об этом пишет РИА Новости.
«Не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад... По моим ощущениям, Херсонская область не похожа на оккупированный регион», — заявил наблюдатель из США Дэниел Мартин Ковалик.
В свою очередь, политолог из ЮАР Пассека Фарумеле подчеркнул разницу между реальным положением дел в Херсонской области и «картинкой», которую создают о ней западные СМИ.
Ранее французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньян, прибывший в Донецкую Народную Республику в качестве международного наблюдателя, заявил, что выборы президента России хорошо организованы.