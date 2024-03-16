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Памфилова: задержанные за порчу бюллетеней не уйдут от ответственности

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что задержанные за порчу бюллетеней не уйдут от ответственности.

Как она сказала на брифинге в информцентре ЦИК, Центризбирком активно взаимодействует с правоохранительными органами по поводу произошедших инцидентов.

«Ни один глупец, нарушитель закона, тем более ни один подонок не уйдёт. Все задержанные никуда не уйдут от ответственности, в том числе от уголовной», — цитирует её ТАСС.

При этом она добавила, что суровая ответственность ждёт тех, у кого будет выявлена связь «в том числе с СБУ, ЦИПсО и прочими».

Ранее Памфилова заявила, что попытки испортить урны для голосования, а также бюллетени в них произошли в 20 субъектах страны на 29 участках.

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