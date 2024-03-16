Порядка 4 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве
- AFP
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Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.
«Голосование проходит в штатном режиме. На протяжении вчерашнего и сегодняшнего дней на большинство участков приходит большое количество избирателей», — заявил руководитель штаба Вадим Ковалёв.
Ранее сообщалось, что в Москве более 3 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России.