RT в Telegram
Подпишись

Порядка 4 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

Короткая ссылка
В Москве порядка 4 млн человек проголосовали на выборах президента России. Из них электронно свой голос отдали около 3 млн человек, а бумажный бюллетень предпочли почти 1 млн избирателей.
Порядка 4 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

«Голосование проходит в штатном режиме. На протяжении вчерашнего и сегодняшнего дней на большинство участков приходит большое количество избирателей», — заявил руководитель штаба Вадим Ковалёв.

Ранее сообщалось, что в Москве более 3 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить