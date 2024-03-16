Порядка 4 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

В Москве порядка 4 млн человек проголосовали на выборах президента России. Из них электронно свой голос отдали около 3 млн человек, а бумажный бюллетень предпочли почти 1 млн избирателей.

AFP

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Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. «Голосование проходит в штатном режиме. На протяжении вчерашнего и сегодняшнего дней на большинство участков приходит большое количество избирателей», — заявил руководитель штаба Вадим Ковалёв. Ранее сообщалось, что в Москве более 3 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России.