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Омский губернатор Хоценко поработал водителем у избирательной комиссии

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что на несколько часов стал волонтёром и поработал водителем у избирательной комиссии.
Омский губернатор Хоценко поработал водителем у избирательной комиссии
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«На пару часов стал волонтёром и поработал водителем у избирательной комиссии, которая выезжает по заявкам жителей на дом», — говорится в сообщении.

Хоценко рассказал, что сначала привёз бюллетени семье Журавлёвых, которые пригласили УИК домой, потому что им не с кем было оставить детей.

Затем омский губернатор посетил ветерана Елену Кудрявцеву.

Ранее сообщалось, что очная явка на выборы главы государства по состоянию на 11:00 мск во второй день голосования составила 37,17%.

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