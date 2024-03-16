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Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчёта кабмина в ГД

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчёта правительства России в нижней палате парламента.
Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчёта кабмина в ГД
  • РИА Новости

Володин в личном Telegram-канале напомнил, что в начале апреля состоится заседание Госдумы, на котором с докладом выступит глава кабмина Михаил Мишустин.

«Так же, как и в прошлом году, предлагаю задавать ваши вопросы в комментариях, чтобы они прозвучали в ходе отчёта правительства», — написал он.

Ранее Володин сообщил, что отчёт правительства в Госдуме состоится в ходе заседания, запланированного на 3 апреля.

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