Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчёта кабмина в ГД

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчёта правительства России в нижней палате парламента.

Володин в личном Telegram-канале напомнил, что в начале апреля состоится заседание Госдумы, на котором с докладом выступит глава кабмина Михаил Мишустин.

«Так же, как и в прошлом году, предлагаю задавать ваши вопросы в комментариях, чтобы они прозвучали в ходе отчёта правительства», — написал он.

Ранее Володин сообщил, что отчёт правительства в Госдуме состоится в ходе заседания, запланированного на 3 апреля.