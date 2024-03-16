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Губернатор Самарской области Азаров сообщил об атаке БПЛА на Сызранский НПЗ

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Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) 16 марта подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, также дрон попытался атаковать Новокуйбышевский НПЗ. Такую информацию привёл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Губернатор Самарской области Азаров сообщил об атаке БПЛА на Сызранский НПЗ
  • РИА Новости

По его словам, в результате атаки на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», — приводятся его слова в Telegram-канале Самарской области.

Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло на территории Сызранского НПЗ в Самарской области.

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