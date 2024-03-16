Губернатор Самарской области Азаров сообщил об атаке БПЛА на Сызранский НПЗ
- РИА Новости
По его словам, в результате атаки на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», — приводятся его слова в Telegram-канале Самарской области.
Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло на территории Сызранского НПЗ в Самарской области.