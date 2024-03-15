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Преподаватель Асейкина дала советы по выбору репетитора для ребёнка

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Преподаватель дополнительного образования по творческим дисциплинам Александра Асейкина рассказала, как выбрать квалифицированного репетитора для ребёнка.
Преподаватель Асейкина дала советы по выбору репетитора для ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © zoranm

В беседе с Life.ru она посоветовала обращать внимание на содержание объявления на профильном сайте. Насторожить должно сокрытие настоящих данных, использование псевдонимов, неофициальные схемы работы.

По словам эксперта, важно наличие чёткой программы. Кроме того, репетитор должен уважать личность ученика.

Как считает Асейкина, не в пользу специалиста говорит постоянный негативный фон на всё вокруг, прямое отсутствие интереса к результатам ученика, желание разделить с кем-то ответственность за неуспех подопечного.

Ранее психолог Анна Глушнёва в разговоре с телеканалом «360» рассказала, как можно интересно и с пользой организовать каникулы для школьника.

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