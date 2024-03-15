Источник RT: нападение на соратника Навального Леонида Волкова могло быть инсценировано

Соратник Алексея Навального* Леонид Волков**, проживающий сейчас в Вильнюсе, мог инсценировать нападение на себя. Об этом RT сообщил источник из окружения беглого члена ФБК***.

По словам собеседника, после смерти Алексея Навального среди внесистемной оппозиции за рубежом обострилась внутренняя борьба за лидерство, в том числе за иностранное финансирование протестного движения.



Источник утверждает, что Волков продумывал и мог инсценировать нападение на себя для того, чтобы повысить свой вес в глазах иностранных грантодателей и кураторов.



По словам собеседника RT, на этот шаг Волкова могло подтолкнуть решение Юлии Навальной «продолжить дело» мужа, что в итоге обострило борьбу среди бывших членов ФБК за финансовый ресурс.

Сообщения о нападении на Леонида Волкова появились вечером 12 марта. Со слов бывшей секретарши Алексея Навального Киры Ярмыш****, неизвестный подкараулил и избил Волкова молотком возле его дома в Вильнюсе.



Литовская полиция расследует эпизод. Представители ведомства ситуацию не комментируют.





* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов Минюста и в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.



*** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.