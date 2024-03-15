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Суд арестовал толкнувшего девушку под поезд в метро мужчину

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Суд в Москве отправил под арест мужчину, который столкнул свою бывшую девушку под поезд в метро.
Суд арестовал толкнувшего девушку под поезд в метро мужчину
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Ryan

Об этом столичная прокуратура пишет в Telegram.

«С учётом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд заключил под стражу мужчину, толкнувшего девушку под поезд», — говорится в заявлении.

Уточняется, что мужчину обвиняют в покушении на убийство. Вину он признал, при этом возражал против избрания ему указанной меры пресечения.

Ранее сообщалось, что мужчина столкнул женщину с платформы под поезд на Замоскворецкой линии московского метро.

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