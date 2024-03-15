Суд арестовал толкнувшего девушку под поезд в метро мужчину
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Об этом столичная прокуратура пишет в Telegram.
«С учётом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд заключил под стражу мужчину, толкнувшего девушку под поезд», — говорится в заявлении.
Уточняется, что мужчину обвиняют в покушении на убийство. Вину он признал, при этом возражал против избрания ему указанной меры пресечения.
Ранее сообщалось, что мужчина столкнул женщину с платформы под поезд на Замоскворецкой линии московского метро.