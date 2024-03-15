Международные наблюдатели оценили ход выборов в России

В России выборы проходят более демократичным образом по сравнению с Францией, например, заявил западный наблюдатель.

«Я приехал, чтобы увидеть процесс голосования. Я увидел достаточно большую явку на тех участках для голосования, где мы были. Мне кажется, этот процесс в России более демократичный, чем во Франции, например», — заявил RT международный наблюдатель из Франции Кристиан Арсен Роберт-Ноэль Ро.

Его коллега из Кении Эзекил Канаги Мутее отметил, что процесс голосования в целом проходит хорошо — участки открылись вовремя. Международный наблюдатель подчеркнул, что был удивлён возможности проголосовать онлайн.

Явка на выборы президента России по состоянию на 15:41 мск первого дня голосования составила 20,60%.