В Скадовске Херсонской области возле избирательного участка сдетонировала взрывчатка
В Скадовске Херсонской области в мусорной урне возле входа в избирательный участок заложили взрывчатку, сообщили в избирательной комиссии региона.
- РИА Новости
«Произошла детонация. Жертв и пострадавших нет», — отмечается в заявлении в Telegram-канале избиркома.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удары по избирательным участкам в Каховке и Брилёвке Херсонской области.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен