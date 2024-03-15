В Скадовске Херсонской области возле избирательного участка сдетонировала взрывчатка

В Скадовске Херсонской области в мусорной урне возле входа в избирательный участок заложили взрывчатку, сообщили в избирательной комиссии региона.

РИА Новости

«Произошла детонация. Жертв и пострадавших нет», — отмечается в заявлении в Telegram-канале избиркома. Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удары по избирательным участкам в Каховке и Брилёвке Херсонской области.