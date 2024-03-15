В Ижевске протестировали модель низкопольного троллейбуса

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов рассказал об испытании в Ижевске низкопольных троллейбусов. Летом 2024 года в регион запланировано поступление 19 подобных моделей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Они будут приобретены в лизинг через соответствующие конкурсные процедуры. В данном случае серьёзное преимущество — запас автономного хода более 20 км. Благодаря этому троллейбус сможет не только обогнуть препятствие (припаркованный автомобиль, к примеру), но и доехать туда, где не проложена контактная сеть», — сказал Семёнов.

Троллейбусы вместимостью до 90 человек оснащены кондиционерами, системами радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город».

Тестовая модель будет проходить обкатку по городу ещё в течение двух недель.

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