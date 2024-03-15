RT в Telegram
Подпишись

В Ижевске протестировали модель низкопольного троллейбуса

Короткая ссылка
Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов рассказал об испытании в Ижевске низкопольных троллейбусов. Летом 2024 года в регион запланировано поступление 19 подобных моделей.
В Ижевске протестировали модель низкопольного троллейбуса
  • © udmurt.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Они будут приобретены в лизинг через соответствующие конкурсные процедуры. В данном случае серьёзное преимущество — запас автономного хода более 20 км. Благодаря этому троллейбус сможет не только обогнуть препятствие (припаркованный автомобиль, к примеру), но и доехать туда, где не проложена контактная сеть», — сказал Семёнов.

Троллейбусы вместимостью до 90 человек оснащены кондиционерами, системами радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город».

Тестовая модель будет проходить обкатку по городу ещё в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что в Крыму запустили новый автобусный маршрут Старый Крым — Феодосия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить