Порядка 2,3 млн человек в Москве проголосовали на выборах президента России
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Отмечается, что голосование проходит в штатном режиме.
«Вся инфраструктура работает в штатном режиме. Порядка 2,3 млн человек уже сделали свой выбор. И конечно же, беспрецедентной популярностью пользуется онлайн-голосование», — заявила Ольга Кириллова, председатель Московской городской избирательной комиссии.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв добавил, что выборы в Москве проходят без нарушений.