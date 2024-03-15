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Порядка 2,3 млн человек в Москве проголосовали на выборах президента России

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Порядка 2,3 млн человек в Москве проголосовали на выборах российского президента.
Порядка 2,3 млн человек в Москве проголосовали на выборах президента России
  • AP
  • © Dmitry Serebryakov

Отмечается, что голосование проходит в штатном режиме.

«Вся инфраструктура работает в штатном режиме. Порядка 2,3 млн человек уже сделали свой выбор. И конечно же, беспрецедентной популярностью пользуется онлайн-голосование», — заявила Ольга Кириллова, председатель Московской городской избирательной комиссии.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв добавил, что выборы в Москве проходят без нарушений.

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