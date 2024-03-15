Порядка 2,3 млн человек в Москве проголосовали на выборах президента России

Порядка 2,3 млн человек в Москве проголосовали на выборах российского президента.

Отмечается, что голосование проходит в штатном режиме.

«Вся инфраструктура работает в штатном режиме. Порядка 2,3 млн человек уже сделали свой выбор. И конечно же, беспрецедентной популярностью пользуется онлайн-голосование», — заявила Ольга Кириллова, председатель Московской городской избирательной комиссии.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв добавил, что выборы в Москве проходят без нарушений.