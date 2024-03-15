RT в Telegram
Подпишись

Единую систему навигации внедрили в метро Москвы, МЦК и МЦД

Короткая ссылка
В Москве все 430 станций метро, МЦК и МЦД объединила единая система навигации, разработка которой велась с 2013 года. Благодаря ей в городском транспорте стало проще и удобнее ориентироваться.
Единую систему навигации внедрили в метро Москвы, МЦК и МЦД

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

В частности, указатели станций БКЛ и МЦК оснастили обозначением направления движения поездов (по часовой или против часовой стрелки).

Ещё в транспорте появились понятные изображения (пиктограммы), порядковые номера для каждого выхода из метро, МЦК и МЦД, а также для названий прилегающих улиц и другие уточняющие обозначения.

«Оцениваем эффективность навигационных решений и внедряем наиболее успешные практики, чтобы поездки становились ещё комфортнее», — прокомментировал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Максима Ликсутова сообщал о ходе тестирования нового сервиса для пополнения транспортных карт «Тройка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить