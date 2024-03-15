Единую систему навигации внедрили в метро Москвы, МЦК и МЦД
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.
В частности, указатели станций БКЛ и МЦК оснастили обозначением направления движения поездов (по часовой или против часовой стрелки).
Ещё в транспорте появились понятные изображения (пиктограммы), порядковые номера для каждого выхода из метро, МЦК и МЦД, а также для названий прилегающих улиц и другие уточняющие обозначения.
«Оцениваем эффективность навигационных решений и внедряем наиболее успешные практики, чтобы поездки становились ещё комфортнее», — прокомментировал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Максима Ликсутова сообщал о ходе тестирования нового сервиса для пополнения транспортных карт «Тройка».