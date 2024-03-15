Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что электронно проголосовал на выборах президента России.

«Я это сделал первым делом утром, электронно», — сказал он.

Песков назвал такой способ голосования очень удобным.

Ранее сообщалось, что на выборах президента России проголосовал министр иностранных дел Сергей Лавров.