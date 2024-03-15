Песков рассказал, что электронно проголосовал на выборах президента России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что электронно проголосовал на выборах президента России.
- РИА Новости
«Я это сделал первым делом утром, электронно», — сказал он.
Песков назвал такой способ голосования очень удобным.
Ранее сообщалось, что на выборах президента России проголосовал министр иностранных дел Сергей Лавров.
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