В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменено оповещение о ракетной опасности.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. «В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.