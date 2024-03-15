В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменено оповещение о ракетной опасности.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен