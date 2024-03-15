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Балицкий: ВСУ закидывают листовками Запорожскую область в дни выборов

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Вооружённые силы Украины обстреливают населённые пункты Запорожской области и забрасывают их листовками в дни выборов президента России. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Балицкий: ВСУ закидывают листовками Запорожскую область в дни выборов
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По его словам, выборы главы государства пройдут в Запорожской области честно и спокойно, «невзирая на все вызовы, которые сегодня со стороны фашистского режима из-за речки идут».

«И бросают они свои листовки, и бомбят нас. Но никогда, пускай они уже себе зубы песком сотрут до основания, но никогда они не остановят нас на нашем пути», — цитирует Балицкого ТАСС.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об усилении мер безопасности в связи с угрозами членам избиркомов.

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