Балицкий: ВСУ закидывают листовками Запорожскую область в дни выборов

Вооружённые силы Украины обстреливают населённые пункты Запорожской области и забрасывают их листовками в дни выборов президента России. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, выборы главы государства пройдут в Запорожской области честно и спокойно, «невзирая на все вызовы, которые сегодня со стороны фашистского режима из-за речки идут».

«И бросают они свои листовки, и бомбят нас. Но никогда, пускай они уже себе зубы песком сотрут до основания, но никогда они не остановят нас на нашем пути», — цитирует Балицкого ТАСС.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об усилении мер безопасности в связи с угрозами членам избиркомов.