Политолог Шаповалов: электронное голосование соответствует современным трендам

Член правления Российской ассоциации политической науки политолог Владимир Шаповалов рассказал в беседе с RT, почему формат дистанционного электронного голосования на выборах набирает популярность.

«Действительно, очень активно идёт голосование в рамках ДЭГ (дистанционного электронного голосования), впервые оно было применено в России на выборах 2019 года в Мосгордуму, и с тех пор постоянно расширялось и количество избирателей, которые голосуют дистанционно, и охват территорий», — напомнил специалист.

Комментируя причины выбора дистанционного формата для голосования, Шаповалов отметил, что это, прежде всего, удобство и комфорт.

«Возможность проголосовать в любом месте, не выходя из своей квартиры или офиса, рабочего кабинета, возможность совмещать процесс голосования, не прерывать ту повседневную жизнь, в которой находятся избиратели. Наконец, есть ещё один очень важный момент — это современно. Это соответствует современному уровню развития общества, современным трендам», — объяснил эксперт.

По его словам, «мы всё больше уходим в применение онлайн-технологий в самых разных сферах жизни».

«Будь то продажи и покупки, обучение, работа. И вполне естественно, что избирательный процесс в этом отношении не является исключением», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе на выборах президента России приняли уже более 1,5 млн человек.